2020-05-12T13:15:59+03:00
Общество

Эксперты рассказали, как организовать спортзал у себя дома

Для поддержания хорошей формы тренажеры не нужны
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Тренер рассказала, как заниматься дома в период изоляцииТренер рассказала, как заниматься дома в период изоляцииФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Поддерживать организм в хорошей физической форме в период изоляции можно у себя дома. Для этого не нужны навороченные тренажеры, мини-спортзал легко создать прямо у себя в комнате. Фитнес-тренер Екатерина Ляшевская дала советы, как организовать спортивную площадку, и каким упражнениям следует уделить внимание.

Тренер рекомендует начинать деть с мягкой растяжки и небольшой разминки, а затем переходить к упражнениям с собственным весом.

«Отжимания с разной постановкой рук поддержат в тонусе грудные мышцы, выпады и приседания загрузят ноги. Если не хватает нагрузки, делайте те же упражнения на одной ноге, с паузами, в медленном темпе или все эти "отягощающие" приемы сразу», - цитирует спортивного эксперта «Российская газета».

Для прокачки спины тренер рекомендует вспомнить знакомое всем с детства упражнение «лодочка». А для прокачки пресса подойдут планки и скручивания. Если человеку недостаточно естественной нагрузки, а гантелей дома нет, то можно использовать книги, помещенные в пакеты, или бутыли с водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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