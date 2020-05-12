Умер Константин Крылов, писатель

12 Май 2020 2020-05-12T13:21:14+03:00

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12 мая скончался российский философ, писатель, публицист и один из лидеров националистов в России Константин Крылов. Ему было 52 года. О смерти Крылова сообщила его жена Надежда Шалимова в Facebook.

Известно, что 20 апреля у Крылова случился инсульт. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве. Врачи оценивали состояние Крылова как удовлетворительное.

Константин Крылов родился в Москве 18 октября 1967 года. Окончил философский факультет МГУ и факультет кибернетики МИФИ.

В разное время Крылова работал главным редактором изданий «Спецназ России» и «Русский марш», а также журнала «Вопросы национализма». Его называли главным идеологом русского национализма. В 2012-м он был избран в координационный совет российской оппозиции.

Крылов - автор множества книг по философии, политологи, социологии. Самые известные из них - «Поведение» и «Особенности национального поведения».

ИСТОЧНИК KP.RU