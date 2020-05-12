2020-05-12T13:54:52+03:00
Общество

В Госдуме во втором чтении одобрили проект об индивидуальных тарифах ОСАГО

Водители без ДТП будут платить меньше
Юлия САЛЬНИКОВА
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Законопослушные и аккуратные водители будут платить меньше за полисы ОСАГО, если законопроект об индивидуальных тарифах пройдет согласование в Госдуме. Во втором чтении проект закона уже одобрен. Третье чтение должно пройти 13 мая.

Законопроект предусматривает введение индивидуальных тарифов на полиса. Если водитель не был замечен в ДТП, не попадался на штрафах за нарушение ПДД, то для него - пониженный тариф. Нарушителям закона придется платить полную стоимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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