2020-05-12T13:50:32+03:00
Экономика

Из МРОТ могут исключить дополнительные выплаты

Это позволит прировнять наименьший возможный оклад к минимальной оплате труда
Елена АКИМОВА
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Из МРОТ предлагают исключить дополнительные выплатыИз МРОТ предлагают исключить дополнительные выплатыФото: Анастасия Осипова
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Из минимального размера оплаты труда (МРОТ) могут исключить дополнительные выплаты и надбавки. Это позволит поднять нижний порог выплаты до 12 тысяч рублей, а все надбавки, положенные работнику, будут выплачиваться сверх указанной суммы.

Внесение соответствующих поправок в Трудовой кодекс планируют обсудить представители Минтруда, профсоюзов и работодателей на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

- Месячная зарплата за полную норму рабочего времени не может быть ниже 12,1 тыс.рублей, но законом не запрещено включать в нее компенсационные и стимулирующие выплаты, - пояснил «Известиям» секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.

В пресс-службе Минтруда подтвердили, что на первое полугодие 2020 года в рабочей группе РТК запланировано обсуждение данного предложения.

Ранее внимание на данную проблему обращал Конституционный суд РФ. В 2019 году была рассмотрена жалоба жителя Иркутской области, который получал оклад в 4,3 тыс.рублей, но с учетом всех доплат заработная плата превышала минимальную.

Результатом рассмотрения явилось постановление, в котором отмечалось, что данные выплаты, как за сверхурочную работу, работу в ночное время, а также в выходные и праздничные дни, не могут включаться в регулярно получаемую зарплату.

Ранее в Госдуме отметили, что для поддержки людей в условиях коронавируса был принят ряд законов о поддержке граждан и предпринимателей в условиях эпидемии.

Семьям с детьми положены дополнительные выплаты, а те, кто имел статус самозанятого в 2019 году смогут вернуть уплаченные налоги, пишет сайт "Дни.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU

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