2020-05-12T14:32:58+03:00
Общество

Онищенко возмутился возможным разрешением турпоездок с 1 июня

Туроператоры предлагают разрешить перемещения внутри страны с начала лета
Елена АКИМОВА
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Туроператоры предлагают разрешить перемещения внутри страны с начала летаТуроператоры предлагают разрешить перемещения внутри страны с начала летаФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Депутат Государственной думы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко осудил предложение туроператоров разрешить поездки внутри страны с 1 июня.

Операторы отдыха настаивают, что перемещаться с целью отдыха можно в те регионы, где нет высокой заболеваемости. Это, по мнению Геннадия Онищенко, неразумно и никаких оснований для данного шага нет.

- Это глупость. Я понимаю, что всем предприятиям хочется открыться пораньше, но сейчас нет эпидемиологических оснований ни для 1 июня, ни для 28 июня,— сказал Онищенко в беседе с «Ридусом».

Эпидемиолог заверил, что пока рано говорить о конкретных датах по снятию ограничений. Прежде всего, нужно опираться на эпидемиологическую обстановку, а при сохранении нынешних показателей, можно прийти ко второй волне распространения COVID-19.

- Просто какая-то борьба за равные права граждан на коронавирус. Там нет, а мы туда привезем, - заключил Онищенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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