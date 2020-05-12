2020-05-12T14:44:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В США медсестра без защитного костюма спасла пациента с коронавирусом и умерла

Медик пыталась самоотверженно реанимировать больного, не позаботившись о собственной безопасности
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
В США медсестра без защитного костюма спасла пациента с коронавирусом и умерлаВ США медсестра без защитного костюма спасла пациента с коронавирусом и умерлаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Лос-Анджелесе медсестра одной из больниц пыталась экстренно реанимировать зараженного коронавирусом пациента, не надев защитный костюм, и умерла от инфекции две недели спустя. О трагическом случае рассказало издание New York Post.

Селию Маркос, 61-летнюю американскую медсестру, вызвали на помощь зараженному пациенту. Мужчина перестал дышать, и медик, быстро надев хирургическую маску, поспешила сделать ему массаж сердца.

Коллеги медсестры позже рассказали, что Маркос осознавала, что потеряет время, которое потенциально могло бы спасти жизнь пациента, если пойдет за защитным костюмом.

Спустя трое суток у медсестры появились симптомы коронавируса, а позже развилась серьезная двусторонняя пневмония. За время борьбы с инфекцией Селия Маркос пережила остановку сердца. Через две недели после того, как она подвергла свою жизнь риску, чтобы спасти другого человека, медсестра скончалась.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США медсестра без защитного костюма спасла пациента с коронавирусом и умерла
Онищенко возмутился возможным разрешением турпоездок с 1 июня
Эксперты считают, что тесты на антитела к Covid-19 могут привести к дискриминации на работе
Льготников, которым положены скидки на коммуналку, станет больше
Авторы законопроекта о хамстве чиновников объяснили, почему штрафы для них выше, чем для граждан
"Украинские туристы больше не нужны?": Посол Киева пригрозил Турции из-за песни "Катюша"
Из МРОТ могут исключить дополнительные выплаты
ФСБ предотвратила теракт в Тверской области
В Госдуме во втором чтении одобрили проект об индивидуальных тарифах ОСАГО
В Госдуме сообщили о тяжелой форме коронавируса у двух депутатов
Польша в стратегии нацбезопасности объявила Россию главной угрозой
Умер Константин Крылов, писатель
Эксперты рассказали, как организовать спортзал у себя дома
Музеи смогут вернуться к работе с середины июля
Ученые предупредили о возможности «катастрофического» подъема уровня мирового океана
Вооруженные люди напали на больницу в столице Афганистана
Олег Николаев взял ситуацию с выплатами врачам и соцработникам на жесткий контроль
В Таиланде хотят ввести въездной COVID-налог для туристов
В Афганистане на похоронах главы полиции произошел взрыв: погибли 15 человек
Про уход Гарри и Меган из королевской семьи снимут фильм
Тканевые можно, латексные - нет: в мэрии разъяснили правила ношения перчаток в Москве
Зараженная коронавирусом министр культуры Ольга Любимова рассказала о своем самочувствии
Росздравнадзор проверяет аппараты ИВЛ в больницах, где произошли пожары