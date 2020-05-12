12 Май 2020 2020-05-12T14:44:52+03:00

В США медсестра без защитного костюма спасла пациента с коронавирусом и умерла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Лос-Анджелесе медсестра одной из больниц пыталась экстренно реанимировать зараженного коронавирусом пациента, не надев защитный костюм, и умерла от инфекции две недели спустя. О трагическом случае рассказало издание New York Post.

Селию Маркос, 61-летнюю американскую медсестру, вызвали на помощь зараженному пациенту. Мужчина перестал дышать, и медик, быстро надев хирургическую маску, поспешила сделать ему массаж сердца.

Коллеги медсестры позже рассказали, что Маркос осознавала, что потеряет время, которое потенциально могло бы спасти жизнь пациента, если пойдет за защитным костюмом.

Спустя трое суток у медсестры появились симптомы коронавируса, а позже развилась серьезная двусторонняя пневмония. За время борьбы с инфекцией Селия Маркос пережила остановку сердца. Через две недели после того, как она подвергла свою жизнь риску, чтобы спасти другого человека, медсестра скончалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU