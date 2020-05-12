Мужчина 40 и более лет с лишним весом: Врач рассказал, кто чаще попадает в реанимацию с коронавирусом
Заведующий отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии в больнице имени Бурденко Алексей Федоров рассказал, кто чаще всего попадает в реанимацию с коронавирусом.
- Это мужчина 40 и более лет с лишним весом (масса тела 100 и более кг), нередко с сердечно-сосудистым анамнезом (гипертония, ИБС) и нарушением углеводного обмена. Это не значит, что нет женщин, худых и относительно здоровых молодых, но их явно меньше, - написал он.
Напомним, к 12 мая количество заражений коронавирусом в России увеличилось до 232 243. Страна вышла на второе место по числу зараженных. На первой строчке по-прежнему остаются США, где количество зараженных достигло 1,3 миллиона человек.
За последние сутки от коронавируса в России скончались 107 пациентов. Это самый высокий показатель с 29 апреля, когда погибли 108 человек. Всего за время эпидемии жертвами COVID-19 стали 2 116 россиян. Адыгея и Удмуртия продолжают оставаться лидерами по смертности от коронавируса.
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В основном это выжимка информации из наблюдений нашей клиники, обсуждения клинических случаев с коллегами и появившихся за это время новых научных публикаций (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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