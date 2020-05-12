ФСБ опубликовала видео задержания террориста в Тверской области
Федеральная служба безопасности 12 мая, во вторник, опубликовала видео задержания молодого 19-летнего преступника, который хотел устроить теракт в Кимрах в Тверской области. Злоумышленник планировал поджоги зданий органов государственной власти, а также вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и чиновников.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в результате предотвращения теракта специалисты Федеральной службы безопасности изъяли у преступника мачете и другое холодное оружие, переделанный под боевой аналог травматический пистолет с самодельными патронами, коктейли Молотова, а также записи, которые содержали сведения и планы о готовящемся теракте в Кимрах.
Правоохранительный органы уже завели на террориста уголовное дело. Злоумышленник в настоящее время находится под стражей и ожидает результатов расследования дела. ФСБ не уточнила, какие именно мотивы руководили преступников и почему он хотел поджечь здания госорганов в Тверской области.
ФСБ Тверской области предотвратила теракт в городе Кимры.
ИСТОЧНИК KP.RU