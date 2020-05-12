2020-05-12T15:24:46+03:00
Общество

ФСБ опубликовала видео задержания террориста в Тверской области

Преступник был причастен к подготовке поджогов зданий госорганов и вооруженных нападений
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
ФСБ опубликовала видео задержания террориста в Тверской областиФСБ опубликовала видео задержания террориста в Тверской областиФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Федеральная служба безопасности 12 мая, во вторник, опубликовала видео задержания молодого 19-летнего преступника, который хотел устроить теракт в Кимрах в Тверской области. Злоумышленник планировал поджоги зданий органов государственной власти, а также вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и чиновников.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в результате предотвращения теракта специалисты Федеральной службы безопасности изъяли у преступника мачете и другое холодное оружие, переделанный под боевой аналог травматический пистолет с самодельными патронами, коктейли Молотова, а также записи, которые содержали сведения и планы о готовящемся теракте в Кимрах.

Правоохранительный органы уже завели на террориста уголовное дело. Злоумышленник в настоящее время находится под стражей и ожидает результатов расследования дела. ФСБ не уточнила, какие именно мотивы руководили преступников и почему он хотел поджечь здания госорганов в Тверской области.

ФСБ Тверской области предотвратила теракт в городе Кимры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По заболеваемости коронавирусом на 100 тыс человек Россия находится в пятом десятке стран
Врач объяснил смягчение ограничений по коронавирусу
У 40% медиков, работающих в «красной» зоне, наблюдаются психологические проблемы
Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе
Власти Украины решили продлить карантин из-за коронавируса
Нефть подорожала на фоне дополнительного сокращения добычи Саудовской Аравией
Минздрав сообщил о снижении смертности от болезней органов дыхания в России
ФСБ опубликовала видео задержания террориста в Тверской области
Мужчина 40 и более лет с лишним весом: Врач рассказал, кто чаще попадает в реанимацию с коронавирусом
Онищенко назвал «непрофессиональным хайпом» статью FT о смертности от коронавируса в России
"Это не мешочек": Сумка кенгуру напугала пользователей Сети
В США медсестра без защитного костюма спасла пациента с коронавирусом и умерла
Онищенко возмутился возможным разрешением турпоездок с 1 июня
Эксперты считают, что тесты на антитела к Covid-19 могут привести к дискриминации на работе