Минздрав сообщил о снижении смертности от болезней органов дыхания в России

12 Май 2020 2020-05-12T15:51:45+03:00

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На фоне коронавирусной инфекции рост смертности от болезней органов дыхания в России не отмечался. Об этом сообщили в Минздраве страны.

Статистика, которую предоставила ведомства, говорит об обратном. Так, в январе - марте смертность от болезней органов дыхания в России снизилась на 9,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее или на 1 687 человек меньше. В январе – марте 2019 года от таких заболеваний умерло 17 229 человек, в этот же период в текущем году уже 15 542 человек. Такое снижение наблюдалось в 58 регионах.

Снижение смертности от пневмонии отметили в 56 регионах. От этого заболевания умерло на 15,3% меньше или на 1 102 человека, то есть с 7 201 в январе - марте прошлого года до 6 099 в январе - марте 2020 года.

Смертность снизилась и от инфекционных и паразитарных болезней на 7,5%, от болезней системы кровообращения - на 6,7%, от внешних причин смерти - на 6,2%, от новообразований - на 3,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU