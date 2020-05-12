Нефть подорожала на фоне дополнительного сокращения добычи Саудовской Аравией

12 Май 2020 2020-05-12T15:29:07+03:00

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Цены на нефтяные ресурсы во вторник, 12 мая, поднимаются на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК будут дополнительно сокращать добычу. Так, стоимость фьючерсов смеси Brent в июле на лондонской бирже сегодня днем составляли 30,5 доллара за баррель, что почти на три процента выше стоимости на этой марки на закрытие предыдущей сессии.

Июньский фьючерс на нефть марки WTI на торгах в США к этому времени подорожал на 1,29 доллара, достигнув отметки в 25,43 доллара за баррель.

Напомним, что руководство министерства энергетики Саудовской Аравии предписало государственной компании, добывающей нефть, сократить добычу в июне этого года еще на один миллион баррелей в день в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+. Цель королевства, как подчеркнул представитель ведомства, - простимулировать другие государства-производители выполнять обязательства и обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации мирового нефтяного рынка.

Кроме того, ОАЭ и Кувейт поддержали Саудовскую Аравию, также объявив о планах дополнительного снижения производства.

ИСТОЧНИК KP.RU