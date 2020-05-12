2020-05-12T15:29:07+03:00
Экономика

Нефть подорожала на фоне дополнительного сокращения добычи Саудовской Аравией

Некоторые страны ОПЕК предписали компаниям сократить добычу ресурса для стабилизации рынка
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Нефть подорожала на фоне дополнительного сокращения добычи Саудовской АравиейНефть подорожала на фоне дополнительного сокращения добычи Саудовской АравиейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Цены на нефтяные ресурсы во вторник, 12 мая, поднимаются на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК будут дополнительно сокращать добычу. Так, стоимость фьючерсов смеси Brent в июле на лондонской бирже сегодня днем составляли 30,5 доллара за баррель, что почти на три процента выше стоимости на этой марки на закрытие предыдущей сессии.

Июньский фьючерс на нефть марки WTI на торгах в США к этому времени подорожал на 1,29 доллара, достигнув отметки в 25,43 доллара за баррель.

Напомним, что руководство министерства энергетики Саудовской Аравии предписало государственной компании, добывающей нефть, сократить добычу в июне этого года еще на один миллион баррелей в день в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+. Цель королевства, как подчеркнул представитель ведомства, - простимулировать другие государства-производители выполнять обязательства и обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации мирового нефтяного рынка.

Кроме того, ОАЭ и Кувейт поддержали Саудовскую Аравию, также объявив о планах дополнительного снижения производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По заболеваемости коронавирусом на 100 тыс человек Россия находится в пятом десятке стран
Врач объяснил смягчение ограничений по коронавирусу
У 40% медиков, работающих в «красной» зоне, наблюдаются психологические проблемы
Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе
Власти Украины решили продлить карантин из-за коронавируса
Нефть подорожала на фоне дополнительного сокращения добычи Саудовской Аравией
Минздрав сообщил о снижении смертности от болезней органов дыхания в России
ФСБ опубликовала видео задержания террориста в Тверской области
Мужчина 40 и более лет с лишним весом: Врач рассказал, кто чаще попадает в реанимацию с коронавирусом
Онищенко назвал «непрофессиональным хайпом» статью FT о смертности от коронавируса в России
"Это не мешочек": Сумка кенгуру напугала пользователей Сети
В США медсестра без защитного костюма спасла пациента с коронавирусом и умерла
Онищенко возмутился возможным разрешением турпоездок с 1 июня
Эксперты считают, что тесты на антитела к Covid-19 могут привести к дискриминации на работе