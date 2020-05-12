2020-05-12T15:38:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Украины решили продлить карантин из-за коронавируса

В стране наблюдается пик заболеваемости смертельной инфекцией
Ксения АНУФРИЕВА
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Власти Украины решили продлить карантин из-за коронавирусаВласти Украины решили продлить карантин из-за коронавирусаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Украинское правительство приняло решение продлить карантинные мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает местное издание Униан.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сказал, что власти Украины не считают нынешнюю дату окончания карантина окончательной, поскольку в настоящее время государства находится на пике заражения коронавирусом. При этом, политик уверен, что эпидемиологическая ситуация скоро нормализуется, и власти страны уже прорабатывают конкретные даты для введения каждого этапа снятия карантинных мероприятий.

Напомним, что с 6 апреля на Украине ограничений из-за пандемии ужесточили, а карантин продлили до 22 мая. Сейчас в стране введены ограничения на передвижения людей по времени пребывания на улице, запрещено проведение массовых мероприятий. Все граждане должны находиться в общественных местах только в масках и перчатках.

11 мая правительство Украины хотело ослабить карантинные меры и разрешило посещать местным жителям парки, детские и спортивные площадки, а также салоны красоты. По актуальным данным на 12 мая в стране коронавирусом заболели более 15,5 тысяч человек, 408 пациентов с подтвержденным диагнозом скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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