Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе

12 Май 2020 2020-05-12T15:49:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Российская двукратная чемпионка в фигурном катании Анна Щербакова опровергла информацию об уходе от своего тренера Этери Тутберидзе. На своей странице в Instagram спортсменка заявила, что ее взломали.

- Моя страницы в «Вконтакте» была взломана. Информация, размещенная на ней, конечно, не соответствует действительности. Сейчас страница удалена. Новую я создавать не буду, - отметила фигуристка. Ранее сообщения о том, что Щербакова покидает Тутберидзе появилось на ее странице в указанной социальной сети.

Анна Щербакова тренируется в группе Тутберидзе уже более семи лет. Кроме серебряной медали чемпионата Европы, в ее активе победы на чемпионатах России в двух последних сезонах, в сезоне-2019/20 она стала лучшей на этапах Гран-при в Китае и Соединенных Штатах, в финале серии россиянка заняла второе место.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в начале мая этого года мая призер чемпионата Европы, России и финала Гран-при Александра Трусова ушла от Тутберидзе в группу к Евгению Плющенко.

ИСТОЧНИК KP.RU