Врач объяснил смягчение ограничений по коронавирусу

12 Май 2020 2020-05-12T16:04:02+03:00

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Доктор медицинских наук Евгений Ачкасов объяснил, почему, несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом растет, власти начинают смягчать ограничения. Ранее Владимир Путин объявил о том, что с 12 мая режим нерабочих дней для всей страны заканчивается.

- В первую очередь это касается промышленных предприятий, образующих экономический потенциал страны. А все остальное – вузы, школы, услуги – все это закрыто. Поэтому говорить об отмене режима самоизоляции не приходится, - сказал Ачкасов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что в идеале нужно. чтобы вся страна еще некоторое пробыла на самоизоляции. Но с экономической точки зрения это невозможно. Поэтому снятие некоторых ограничений и открытие предприятий - это вынужденная мера.

Ачкасов добавил, что школьники и студенты должны продолжать учиться дистанционно. Он также против массового выхода людей на улицы. По мнению специалиста, мы сейчас находимся на пике, заболеваемость пока не пошла на спад. Поэтому самоизоляцию и определенные меры предосторожности нужно продолжать соблюдать.

ИСТОЧНИК KP.RU