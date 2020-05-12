2020-05-12T16:04:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач объяснил смягчение ограничений по коронавирусу

Ранее Владимир Путин объявил, что 12 мая режим нерабочих дней заканчивается
Анастасия ЗЫРЯНОВАЕгор ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Врач объяснил смягчение режима самоизоляцииВрач объяснил смягчение режима самоизоляцииФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Доктор медицинских наук Евгений Ачкасов объяснил, почему, несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом растет, власти начинают смягчать ограничения. Ранее Владимир Путин объявил о том, что с 12 мая режим нерабочих дней для всей страны заканчивается.

- В первую очередь это касается промышленных предприятий, образующих экономический потенциал страны. А все остальное – вузы, школы, услуги – все это закрыто. Поэтому говорить об отмене режима самоизоляции не приходится, - сказал Ачкасов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что в идеале нужно. чтобы вся страна еще некоторое пробыла на самоизоляции. Но с экономической точки зрения это невозможно. Поэтому снятие некоторых ограничений и открытие предприятий - это вынужденная мера.

Ачкасов добавил, что школьники и студенты должны продолжать учиться дистанционно. Он также против массового выхода людей на улицы. По мнению специалиста, мы сейчас находимся на пике, заболеваемость пока не пошла на спад. Поэтому самоизоляцию и определенные меры предосторожности нужно продолжать соблюдать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Солдатова удивила поклонников гимнастическим трюком с растяжкой и кружкой
В России каждый третий заразился коронавирусом в семье или от друзей
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тысяч рублей
В Совфеде прокомментировали позицию конгресса США по «нарушению прав человека в России»
По заболеваемости коронавирусом на 100 тыс человек Россия находится в пятом десятке стран
Врач объяснил смягчение ограничений по коронавирусу
У 40% медиков, работающих в «красной» зоне, наблюдаются психологические проблемы
Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе
Власти Украины решили продлить карантин из-за коронавируса
Нефть подорожала на фоне дополнительного сокращения добычи Саудовской Аравией
Минздрав сообщил о снижении смертности от болезней органов дыхания в России
ФСБ опубликовала видео задержания террориста в Тверской области
Мужчина 40 и более лет с лишним весом: Врач рассказал, кто чаще попадает в реанимацию с коронавирусом
Онищенко назвал «непрофессиональным хайпом» статью FT о смертности от коронавируса в России
"Это не мешочек": Сумка кенгуру напугала пользователей Сети
В США медсестра без защитного костюма спасла пациента с коронавирусом и умерла
Онищенко возмутился возможным разрешением турпоездок с 1 июня
Эксперты считают, что тесты на антитела к Covid-19 могут привести к дискриминации на работе