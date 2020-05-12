В Совфеде прокомментировали позицию конгресса США по «нарушению прав человека в России»

12 Май 2020 2020-05-12T16:09:46+03:00

Сенатор оценил резолюцию конгресса США по «нарушению прав человека в России» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Константин Косачев назвал все происходящее вмешательства по внутренние дела РФ

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал прокомментировал внесенную в конгресс США резолюцию, которая осуждает «нарушение прав человека в России».

Этот документ является «вмешательством в наши внутренние дела», отмечает сенатор. Он указывает, что никаких конкретных фактов не приводится, все материалы голословны.

- Сама ситуация описывается как аксиома, не требующая доказательств. А потом уже вокруг этого строятся всевозможные предложения об ответных американских мерах, — комментирует Косачев RT.

Все происходящее политик называет элементом «внутренней возни» в США, попыткой создать видимость борьбы с Россией для американских обывателей.

- Очередной вброс, очередной проект, чтобы закрепить образ России как страны тоталитарной, где не соблюдаются права человека и где не существует никаких свобод, — заключил Косачёв.

Ранее военнослужащие США получили методичку с рекомендациями, как противодействовать России в случае так называемой гибридной войны, пишет Утро.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU