2020-05-12T16:23:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В России каждый третий заразился коронавирусом в семье или от друзей

Глава Роспотребнадзора рассказал, что более 40% переносят коронавирусную инфекцию без симптомов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В России каждый третий заразился коронавирусом в семье или от друзейВ России каждый третий заразился коронавирусом в семье или от друзейФото: Анастасия Захарова
Изменить размер текста:

Треть заболевших коронавирусом в России заразились в семье или при общении с друзьями. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, таких больных в нашей стране 37%. Она также рассказала, что 28,4% пациентов с коронавирусной инфекцией в России госпитализированы, остальные лечатся дома, а более 40% из общего числа заразившихся переносят заболевание без симптомов

Попова отметила, что ежедневно число людей под медицинским наблюдением из-за контакта с носителями коронавируса растет, но здравоохранение справляется.

Главный санитарный врач стран также сообщила, что сегодня практически все субъекты ввели обязательный масочный режим. Она обратила внимание на то, что для перехода к снятию режима ограничений в регионах ежедневно должно проводиться 70 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения. По ее словам, сейчас порядка шести миллионов россиян уже протестировано на коронавирус

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Солдатова удивила поклонников гимнастическим трюком с растяжкой и кружкой
В России каждый третий заразился коронавирусом в семье или от друзей
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тысяч рублей
В Совфеде прокомментировали позицию конгресса США по «нарушению прав человека в России»
По заболеваемости коронавирусом на 100 тыс человек Россия находится в пятом десятке стран
Врач объяснил смягчение ограничений по коронавирусу
У 40% медиков, работающих в «красной» зоне, наблюдаются психологические проблемы
Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе
Власти Украины решили продлить карантин из-за коронавируса
Нефть подорожала на фоне дополнительного сокращения добычи Саудовской Аравией
Минздрав сообщил о снижении смертности от болезней органов дыхания в России
ФСБ опубликовала видео задержания террориста в Тверской области
Мужчина 40 и более лет с лишним весом: Врач рассказал, кто чаще попадает в реанимацию с коронавирусом
Онищенко назвал «непрофессиональным хайпом» статью FT о смертности от коронавируса в России
"Это не мешочек": Сумка кенгуру напугала пользователей Сети
В США медсестра без защитного костюма спасла пациента с коронавирусом и умерла
Онищенко возмутился возможным разрешением турпоездок с 1 июня
Эксперты считают, что тесты на антитела к Covid-19 могут привести к дискриминации на работе