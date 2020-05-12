12 Май 2020 2020-05-12T16:23:00+03:00

В России каждый третий заразился коронавирусом в семье или от друзей Фото: Анастасия Захарова

Изменить размер текста: A A

Треть заболевших коронавирусом в России заразились в семье или при общении с друзьями. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, таких больных в нашей стране 37%. Она также рассказала, что 28,4% пациентов с коронавирусной инфекцией в России госпитализированы, остальные лечатся дома, а более 40% из общего числа заразившихся переносят заболевание без симптомов

Попова отметила, что ежедневно число людей под медицинским наблюдением из-за контакта с носителями коронавируса растет, но здравоохранение справляется.

Главный санитарный врач стран также сообщила, что сегодня практически все субъекты ввели обязательный масочный режим. Она обратила внимание на то, что для перехода к снятию режима ограничений в регионах ежедневно должно проводиться 70 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения. По ее словам, сейчас порядка шести миллионов россиян уже протестировано на коронавирус

ИСТОЧНИК KP.RU