Солдатова удивила поклонников гимнастическим трюком с растяжкой и кружкой
Российская четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова поразила поклонников невероятным трюком. 21-летняя спортсменка выложила на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором запечатлела вертикальную растяжку. При этом девушка поставила на ногу кружку с каким-то напитком, а затем отпила из нее, продолжая стоять на одной ноге.
Александра Солдатова имеет звание заслуженного мастера спорта, является Чемпионкой Европы, двухкратной Чемпионкой Мира в командном зачете, а также победителем и призером многочисленных Всероссийских и Международных турниров.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, Российская двукратная чемпионка в фигурном катании Анна Щербакова опровергла информацию об уходе от своего тренера Этери Тутберидзе. На своей странице в Instagram спортсменка 12 мая заявила, что ее взломали.
Солдатова в растяжке поставила кружку на ногу и отпила, стоя на одной ноге.
ИСТОЧНИК KP.RU