2020-05-12T16:25:01+03:00
Спорт

Солдатова удивила поклонников гимнастическим трюком с растяжкой и кружкой

Гимнастка поставила чашку на ногу и отпила, стоя на одной ноге [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
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Солдатова удивила поклонников трюком с растяжкой и кружкой. Фото: скрин из видео со страницы Александры Солдатовой в истории InstagramСолдатова удивила поклонников трюком с растяжкой и кружкой. Фото: скрин из видео со страницы Александры Солдатовой в истории Instagram
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Российская четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова поразила поклонников невероятным трюком. 21-летняя спортсменка выложила на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором запечатлела вертикальную растяжку. При этом девушка поставила на ногу кружку с каким-то напитком, а затем отпила из нее, продолжая стоять на одной ноге.

Александра Солдатова имеет звание заслуженного мастера спорта, является Чемпионкой Европы, двухкратной Чемпионкой Мира в командном зачете, а также победителем и призером многочисленных Всероссийских и Международных турниров.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Российская двукратная чемпионка в фигурном катании Анна Щербакова опровергла информацию об уходе от своего тренера Этери Тутберидзе. На своей странице в Instagram спортсменка 12 мая заявила, что ее взломали.

Солдатова в растяжке поставила кружку на ногу и отпила, стоя на одной ноге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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