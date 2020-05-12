Солдатова удивила поклонников гимнастическим трюком с растяжкой и кружкой

12 Май 2020 2020-05-12T16:25:01+03:00

Солдатова удивила поклонников трюком с растяжкой и кружкой. Фото: скрин из видео со страницы Александры Солдатовой в истории Instagram

Гимнастка поставила чашку на ногу и отпила, стоя на одной ноге [видео]

Изменить размер текста: A A

Российская четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова поразила поклонников невероятным трюком. 21-летняя спортсменка выложила на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором запечатлела вертикальную растяжку. При этом девушка поставила на ногу кружку с каким-то напитком, а затем отпила из нее, продолжая стоять на одной ноге.

Александра Солдатова имеет звание заслуженного мастера спорта, является Чемпионкой Европы, двухкратной Чемпионкой Мира в командном зачете, а также победителем и призером многочисленных Всероссийских и Международных турниров.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Российская двукратная чемпионка в фигурном катании Анна Щербакова опровергла информацию об уходе от своего тренера Этери Тутберидзе. На своей странице в Instagram спортсменка 12 мая заявила, что ее взломали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778680" frameborder="0"></iframe> Солдатова в растяжке поставила кружку на ногу и отпила, стоя на одной ноге.

ИСТОЧНИК KP.RU