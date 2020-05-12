Попова уверена, что коронавирус останется с нами надолго

12 Май 2020 2020-05-12T16:29:54+03:00

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус останется с нами надолго.

Она рассказала, что Роспотребнадзор будет следить за снятием ограничений в регион. По ее словам, сегодня практически все субъекты ввели обязательный масочный режим, но для перехода к снятию режима ограничений в субъектах каждый день должно проводиться 70 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

ИСТОЧНИК KP.RU