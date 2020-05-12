12 Май 2020 2020-05-12T16:58:17+03:00

Генпрокурор поручил следить за обеспечением выплат медикам во время пандемии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Надзор будет вестись за обеспечением выплат врачам и работникам скорой помощи

Изменить размер текста: A A

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам вести надзор за обеспечением выплат врачам и работникам скорой помощи, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба ведомства.

- Генпрокурор России поручил прокурорам субъектов осуществлять надзор за обеспечением стимулирующими выплатами врачей, медперсонала, водителей скорой помощи, - рассказали ТАСС в ведомстве.

Он также поручил незамедлительно принимать исчерпывающие меры реагирования в случаях нарушений прав указанных граждан государства. Исполнение такого поручения будет находится на контроле правоохранительных органов.

В ведомстве напомнили, что для исполнения постановления кабинета министров бюджетам регионов страны выделены средства на обеспечение выплат стимулирующего характера врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают с пациентами с подтвержденным диагнозом коронавируса.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин сообщил, что лично проследит за выполнением указов о выплатах врачам в период пандемии.

- Поручаю наладить работу, чтобы до 15 мая все медработники получили положенные им апрельские выплаты, а правительству и Минздраву организовать здесь координацию и постоянный мониторинг. Прошу иметь ввиду, я лично проверю положение дел по этому вопросу в каждом регионе, - сказал глава государства.

ИСТОЧНИК KP.RU