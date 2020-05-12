Попова: неизвестно, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу

12 Май 2020 2020-05-12T17:12:19+03:00

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Иммунитет к коронавирусной инфекции формируется, но пока не известно, как долго он сохраняется. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она сообщила о том, что со следующей недели Роспотребнадзор начинает популяционное исследование в ряде субъектов для того, чтобы определения числа имеющих иммунитет к вирусу. Попова также уточнила, что все предоставляемые властями данные о заразившихся коронавирусной инфекцией сверяются и они точные.

Напомним, ранее доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова рассказала, что устойчивый иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется только у семи или восьми процентов людей, которые переболели COVID-19. При этом, по ее словам, чаще всего самый сильный иммунитет вырабатывается у пациентов, которые перенесли болезнь в тяжелой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU