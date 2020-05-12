Глава Архангельской области - о мерах поддержки, объявленных президентом РФ: « Мы должны максимально быстро довести их до каждого человека»

12 Май 2020 2020-05-12T16:44:06+03:00

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Социальные меры поддержки населению и бизнесу, заявленные президентом РФ Владимиром Путиным, должны реализовываться оперативно и без бюрократических проволочек, подчеркнул врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. 12 мая во время совещания с региональным правительством глава Поморья поручил профильным министрам взять их исполнение под личный контроль.

- Эти социально значимые решения мы должны воплотить максимально быстро, довести их до каждого человека, - отметил Александр Цыбульский. - Кроме того, необходимо сделать процесс их получения максимально доступным и понятным, не допустить его бюрократизации, максимально широко информировать жителей региона о том, как они могут реализовать свои права на получение поддержки.

Так же оперативно и без проволочек, по словам губернатора, должны выплачиваться надбавки для врачей и медсестер, оказывающих помощь больным с COVID-19. Александр Цыбульский распорядился ежедневно контролировать процесс начисления выплат медперсоналу.

- До каждого врача, медсестры, санитара выплаты должны доходить вовремя и в полном объеме, с главврачами медицинских организаций по этому вопросу должна быть постоянная обратная связь, - дал поручение глава региона. - И нельзя забывать о пациентах. Я получил сигналы о том, что условия, в которых содержатся наши пациенты, не всегда соответствуют современным реалиям или тем условиям, которые должны получать северяне в наших медицинских учреждениях. Это в первую очередь связано с питанием. Разберитесь, чья это недоработка, и в случае подтверждения нарушений привлекайте виновных к ответственности.

На дополнительные выплаты архангельским врачам и медсестрам из федерального бюджета было выделено 44 млн рублей, из областного - 49 млн рублей. Еще 7,2 млн рублей из региональной казны направлено на надбавки остальным сотрудникам, работающим с больными COVID-19 - лаборантам, водителям, уборщицам стационаров.

Напомним, 11 мая президент Владимир Путин во время обращения к гражданам России анонсировал новые социальные меры поддержки населения. Так, единовременные выплаты в 10 тысяч рублей получат родители детей от 3 до 16 лет. А семьи, не имеющие право на материнский капитал, с апреля по июнь получат на каждого ребенка до 3 лет по 5 тысяч рублей. Кроме того, в два раза увеличивается минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком (с 3375 до 6751 руб.) для молодых и неработающих родителей.