Эксперт рассказал, от чего зависит восстановление экономики после коронавируса

12 Май 2020 2020-05-12T16:55:50+03:00

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Владимир Путин объявил о том, что 12 мая режим нерабочих дней для всей страны заканчивается. Экономист Сергей Хестанов рассказал, когда мы увидим первые экономические результаты снятия этих ограничений. По его словам, это произойдет не раньше конца следующего месяца.

Хестанов также объяснил, от чего зависит. с какой скоростью будет восстанавливаться экономика.

- Сейчас определять, с какой скоростью экономика начнет восстанавливаться будут не столько экономические факторы, сколько административные. Принятие окончательного решения о снятии ограничений делегировано региональным властям. И они довольно по-разному принимают решения, - рассказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, с 12 мая ограничения по-прежнему остаются у пенсионеров старше 65 лет и у людей с хроническими заболеваниями. Массовые мероприятия пока также под запретом. А Возобновление работы отдельных сфер - промышленности, услуг, образования - отдается на рассмотрение региональным властям.

ИСТОЧНИК KP.RU