2020-05-12T16:55:50+03:00
Экономика

Эксперт рассказал, от чего зависит восстановление экономики после коронавируса

В каждом отдельном регионе экономика будет развиваться по-своему
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперт рассказал, как будет восстанавливаться экономика после коронавирусаЭксперт рассказал, как будет восстанавливаться экономика после коронавирусаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Владимир Путин объявил о том, что 12 мая режим нерабочих дней для всей страны заканчивается. Экономист Сергей Хестанов рассказал, когда мы увидим первые экономические результаты снятия этих ограничений. По его словам, это произойдет не раньше конца следующего месяца.

Хестанов также объяснил, от чего зависит. с какой скоростью будет восстанавливаться экономика.

- Сейчас определять, с какой скоростью экономика начнет восстанавливаться будут не столько экономические факторы, сколько административные. Принятие окончательного решения о снятии ограничений делегировано региональным властям. И они довольно по-разному принимают решения, - рассказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, с 12 мая ограничения по-прежнему остаются у пенсионеров старше 65 лет и у людей с хроническими заболеваниями. Массовые мероприятия пока также под запретом. А Возобновление работы отдельных сфер - промышленности, услуг, образования - отдается на рассмотрение региональным властям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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