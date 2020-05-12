2020-05-12T17:12:28+03:00
Спорт

Тренер по фигурному катанию прокомментировал новую систему оценки прыжков у спортсменов

Регламент принят международным союзом конькобежцев
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Алина Загитова на ЧМ-2019 в СайтамеАлина Загитова на ЧМ-2019 в СайтамеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал новую систему оценки прыжков. Изменения утверждены Международным союзом конькобежцев (ISU).

Новые правила начнут действовать со следующего сезона в фигурном катании. О новой «стоимости» элементов сообщается на официальном сайте ISU. Теперь тройной лутц подешевел с 5,9 до 5,3 балла. По нижней планке оценивается и тройной флип. Четверные риттбергер, флип и лутц будут оцениваться в 11 баллов.

Заслуженный тренер назвал эти изменения незначительными, но в целом одобрил решение союза.

- На мой взгляд, это изменение не очень существенное. Когда стали засчитывать не очень чисто исполненные прыжки — это существенно повлияло на определение чемпиона. Сейчас глобальный перемен не будет, — заявил Мишин Пятому каналу.

По мнению тренера, целесообразно было бы повысить в стоимости тройной аксель, так как его техника сложнее, чем при прыжках лутц, флип, тулуп.

- У последних скольжение конька относительно прямолинейно. А прыжок аксель исполняется с дуги, а тело по инерции движется прямолинейно, это закон Ньютона. Думаю, что тройной аксель можно было бы приравнивать к сальхову и тулупу, — заключил тренер.

Ранее двукратная чемпионка мира среди юниоров Саша Трусова ушла от Этери Тутберизе в школу Евгения Плющенко, где работает ее бывший наставник Александр Волков. А ведь именно Александра считалась первым номером среди новой волны фигуристок. Трусова еще в юниорском возрасте исполнила на соревнованиях два сложнейших четверных прыжка, после чего даже вошла в Книгу рекордов Гиннеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тренер по фигурному катанию прокомментировал новую систему оценки прыжков у спортсменов
Эксперт рассказал, от чего зависит восстановление экономики после коронавируса
Глава Архангельской области - о мерах поддержки, объявленных президентом РФ: « Мы должны максимально быстро довести их до каждого человека»
Попова: неизвестно, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу
Попова рассказала об основаниях для ужесточения ограничений
Генпрокурор поручил следить за обеспечением выплат медикам во время пандемии
Голикова: надеемся, что летом наша жизнь наладится
Попова уверена, что коронавирус останется с нами надолго
Солдатова удивила поклонников гимнастическим трюком с растяжкой и кружкой
В России каждый третий заразился коронавирусом в семье или от друзей
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тысяч рублей
В Совфеде прокомментировали позицию конгресса США по «нарушению прав человека в России»
По заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек Россия находится в пятом десятке стран
Врач объяснил смягчение ограничений по коронавирусу
У 40% медиков, работающих в «красной» зоне, наблюдаются психологические проблемы
Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе
Власти Украины решили продлить карантин из-за коронавируса
Нефть подорожала на фоне дополнительного сокращения добычи Саудовской Аравией
Минздрав сообщил о снижении смертности от болезней органов дыхания в России
ФСБ опубликовала видео задержания террориста в Тверской области
Мужчина 40 и более лет с лишним весом: Врач рассказал, кто чаще попадает в реанимацию с коронавирусом
Онищенко назвал «непрофессиональным хайпом» статью FT о смертности от коронавируса в России
"Это не мешочек": Сумка кенгуру напугала пользователей Сети
В США медсестра без защитного костюма спасла пациента с коронавирусом и умерла
Онищенко возмутился возможным разрешением турпоездок с 1 июня
Эксперты считают, что тесты на антитела к Covid-19 могут привести к дискриминации на работе