Тренер по фигурному катанию прокомментировал новую систему оценки прыжков у спортсменов

12 Май 2020 2020-05-12T17:12:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал новую систему оценки прыжков. Изменения утверждены Международным союзом конькобежцев (ISU).

Новые правила начнут действовать со следующего сезона в фигурном катании. О новой «стоимости» элементов сообщается на официальном сайте ISU. Теперь тройной лутц подешевел с 5,9 до 5,3 балла. По нижней планке оценивается и тройной флип. Четверные риттбергер, флип и лутц будут оцениваться в 11 баллов.

Заслуженный тренер назвал эти изменения незначительными, но в целом одобрил решение союза.

- На мой взгляд, это изменение не очень существенное. Когда стали засчитывать не очень чисто исполненные прыжки — это существенно повлияло на определение чемпиона. Сейчас глобальный перемен не будет, — заявил Мишин Пятому каналу.

По мнению тренера, целесообразно было бы повысить в стоимости тройной аксель, так как его техника сложнее, чем при прыжках лутц, флип, тулуп.

- У последних скольжение конька относительно прямолинейно. А прыжок аксель исполняется с дуги, а тело по инерции движется прямолинейно, это закон Ньютона. Думаю, что тройной аксель можно было бы приравнивать к сальхову и тулупу, — заключил тренер.

Ранее двукратная чемпионка мира среди юниоров Саша Трусова ушла от Этери Тутберизе в школу Евгения Плющенко, где работает ее бывший наставник Александр Волков. А ведь именно Александра считалась первым номером среди новой волны фигуристок. Трусова еще в юниорском возрасте исполнила на соревнованиях два сложнейших четверных прыжка, после чего даже вошла в Книгу рекордов Гиннеса.

ИСТОЧНИК KP.RU