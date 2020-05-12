2020-05-12T17:44:30+03:00
Экономика

В мае регулятор Германии вынесет решение по «Северному потоку - 2»

Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что для освобождения газопровода от новых правил требуется, чтобы он был закончен до мая 2019 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В мае регулятор Германии вынесет решение по «Северному потоку - 2»В мае регулятор Германии вынесет решение по «Северному потоку - 2»Фото: REUTERS
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В мае Федеральное сетевое агентство Германии должно вынести окончательное решение о том, распространяются ли правил обновленной Газовой директивы Европейского Союза на проект газопровода «Северного потока - 2».

«Решение будет вынесено самое позднее к 24 мая 2020 года», — передаёт ТАСС сообщение представителя пресс-службы регулятора.

Напомним, ранее немецкий регулятор принял решение отказать Nord Stream 2 AG в выведении проекта газопровода из-под правил обновленной директивы, указав на то, что для освобождения от новых правил требуется, чтобы «Северный поток - 2» был закончен до мая прошлого года.

При этом, в Nord Stream 2 указывают на то, что инвестиции в проект были сделаны до вступления в силу новых правил.

По некоторым данным, ожидается, что компания Nord Stream 2 AG подаст протест на решение регулятора в Высший земельный суд в Дюссельдорфе, но возможно, что жалобу перенаправит сразу в Европейский суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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