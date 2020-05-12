В Швеции посреди поля открыли ресторан для одного посетителя без стен и официантов
В Швеции открыли необычное заведение посреди поля без стен и официантов, которое будет принимать только одного посетителя в день.
Ресторан, который получил название «Столик на одного», будет представлять собой стол на одного человека посреди поля в провинции Вэрмланд. В заведение соблюдают все правила режима самоограничения и доставляют блюда клиенту бесконтактным и оригинальным: его посетитель получит в корзинке, которая спустится к нему по тросу. Такая идея пришла создателям проекта, когда они носили еду своим родителям в период карантина, не имея возможности передать припасы лично.
Авторы идеи, молодые супруги, называют свой ресторан единственным безопасным местом в мире.
Напомним, по мнению экспертов, Швеция сможет достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу уже через несколько недель. Тогда смертность и количество зараженных резко сократится и государство станет единственным в Европе островом экономической свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU