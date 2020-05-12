2020-05-12T18:43:52+03:00
В мире

В Швеции посреди поля открыли ресторан для одного посетителя без стен и официантов

Блюда клиенту доставляют бесконтактным способом [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Швеции посреди поля открыли ресторан для одного посетителя без стен и официантовВ Швеции посреди поля открыли ресторан для одного посетителя без стен и официантовФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Швеции открыли необычное заведение посреди поля без стен и официантов, которое будет принимать только одного посетителя в день.

Ресторан, который получил название «Столик на одного», будет представлять собой стол на одного человека посреди поля в провинции Вэрмланд. В заведение соблюдают все правила режима самоограничения и доставляют блюда клиенту бесконтактным и оригинальным: его посетитель получит в корзинке, которая спустится к нему по тросу. Такая идея пришла создателям проекта, когда они носили еду своим родителям в период карантина, не имея возможности передать припасы лично.

Авторы идеи, молодые супруги, называют свой ресторан единственным безопасным местом в мире.

Напомним, по мнению экспертов, Швеция сможет достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу уже через несколько недель. Тогда смертность и количество зараженных резко сократится и государство станет единственным в Европе островом экономической свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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