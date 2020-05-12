2020-05-12T19:01:36+03:00
Общество

Финляндия не будет продлевать визы россиянам из-за коронавируса

В стране указали на соблюдение Шенгенского визового кодекса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Финляндия не будет продлевать визы россиянам из-за коронавирусаФинляндия не будет продлевать визы россиянам из-за коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В финском генконсульстве в Санкт-Петербурге заявили, что не будут бесплатно продлевать шенгенскую визу россиянам, которые не успели посетить страну из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекцией.

В дипмиссии указали на соблюдение Шенгенского визового кодекса и посоветовали получить новую визу.

«Финляндия соблюдает Шенгенский визовый кодекс при выдаче виз. В соответствии с ним, финская миссия не может продлить срок действия виз или перенести его для использования в будущем», — передает «Фонтанка» сообщение консульства.

На данный момент Финляндия не принимает заявления на выдачу шенгенских виз.

Напомним, ранее Финляндия и Чехия сообщили о готовности открыть свои границы уже в мае.

По последним данным в Финляндии зарегистрировано 5 984 заболевших коронавирусом, выздоровели уже 4 тысячи пациентов, жертвами инфекции стали 271 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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