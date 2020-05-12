12 Май 2020 2020-05-12T19:49:49+03:00

Об этом сообщили в Минздраве

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В Приднестровье выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на данный момент неизвестно, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу. Она анонсировала исследование ведомства, которое начнётся со следующей недели в ряде субъектов для определения числа имеющих иммунитет к вирусу.

Незадолго до этого доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова рассказала, что устойчивый иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется только у семи или восьми процентов переболевших COVID-19 и зачастую самый сильный иммунитет вырабатывают у пациентов, которые перенесли болезнь в тяжелой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU