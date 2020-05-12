В Приднестровье выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
В Приднестровье выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на данный момент неизвестно, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу. Она анонсировала исследование ведомства, которое начнётся со следующей недели в ряде субъектов для определения числа имеющих иммунитет к вирусу.
Незадолго до этого доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова рассказала, что устойчивый иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется только у семи или восьми процентов переболевших COVID-19 и зачастую самый сильный иммунитет вырабатывают у пациентов, которые перенесли болезнь в тяжелой форме.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»