2020-05-12T19:49:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Приднестровье выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

Об этом сообщили в Минздраве
Поделиться:
В Приднестровье выявлен первый случай повторного заражения коронавирусомВ Приднестровье выявлен первый случай повторного заражения коронавирусомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Приднестровье выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на данный момент неизвестно, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу. Она анонсировала исследование ведомства, которое начнётся со следующей недели в ряде субъектов для определения числа имеющих иммунитет к вирусу.

Незадолго до этого доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова рассказала, что устойчивый иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется только у семи или восьми процентов переболевших COVID-19 и зачастую самый сильный иммунитет вырабатывают у пациентов, которые перенесли болезнь в тяжелой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США признали, что Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии
ВЦИОМ: В акциях в честь Дня Победы приняли участие 50% россиян
В Дептрансе Москвы опровергли информацию о продаже масок с наценкой
Суд арестовал организатора сгоревшего в Красногорске хосписа
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы TON
В Следственный комитет направят данные провокаторов, пытавшихся сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
В Приднестровье выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
В Москве начали работать призывные комиссии
«Дезинформационная пандемия»: Захарова отреагировала на статью FT о смертности от коронавируса в России
Финляндия не будет продлевать визы россиянам из-за коронавируса
В Швеции посреди поля открыли ресторан для одного посетителя без стен и официантов
Билли Айлиш подала в суд на фаната, который пытался проникнуть к ней в дом
Нашли аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте зараженных коронавирусом
Суд в Киеве заочно арестовал Януковича
В мае регулятор Германии вынесет решение по «Северному потоку - 2»
Тренер по фигурному катанию прокомментировал новую систему оценки прыжков у спортсменов
Эксперт рассказал, от чего зависит восстановление экономики после коронавируса
Глава Архангельской области - о мерах поддержки, объявленных президентом РФ: « Мы должны максимально быстро довести их до каждого человека»
Попова: неизвестно, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу
Попова рассказала об основаниях для ужесточения режима ограничений
Генпрокурор поручил следить за обеспечением выплат медикам во время пандемии