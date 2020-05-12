2020-05-12T20:04:29+03:00
Происшествия

Суд арестовал организатора сгоревшего в Красногорске хосписа

Дмитрий Новиков заключен по делу о гибели 11 человек при пожаре [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Суд арестовал организатора сгоревшего в Красногорске хосписаСуд арестовал организатора сгоревшего в Красногорске хосписаФото: Следственный комитет России
Изменить размер текста:

Красногорский городской суд арестовал Дмитрия Новикова - владельца хосписа для пожилых людей, при пожаре в котором погибли 11 человек. Мужчину заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Обвиняемый заключен под стражу до 11 июля, то есть на два месяца, до конца следствия», - передает ТАСС ее слова.

Напомним, пожар в частном доме, расположенном в элитном коттеджном поселке «Красногорская усадьба», вспыхнул в ночь на 11 мая . Здание приспособили под прием больных пожилых людей. Родственникам обещали полноценный медицинский уход, прогулки, в здании даже была сауна.

В этот момент пожара в здании находились 37 человек из них 20 человек вышли самостоятельно, пожарные эвакуировали 17 человек. Девять человек в возрасте от 55 до 90 лет умерли на месте. Еще двое скончались спустя сутки в больнице

Как писал сайт kp.ru, в первые часы допроса хозяин хосписа отпирался, но спустя сутки свою вину предприниматель все-таки признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США признали, что Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии
ВЦИОМ: В акциях в честь Дня Победы приняли участие 50% россиян
В Дептрансе Москвы опровергли информацию о продаже масок с наценкой
Суд арестовал организатора сгоревшего в Красногорске хосписа
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы TON
В Следственный комитет направят данные провокаторов, пытавшихся сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
В Приднестровье выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
В Москве начали работать призывные комиссии
«Дезинформационная пандемия»: Захарова отреагировала на статью FT о смертности от коронавируса в России
Финляндия не будет продлевать визы россиянам из-за коронавируса
В Швеции посреди поля открыли ресторан для одного посетителя без стен и официантов
Билли Айлиш подала в суд на фаната, который пытался проникнуть к ней в дом
Нашли аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте зараженных коронавирусом
Суд в Киеве заочно арестовал Януковича
В мае регулятор Германии вынесет решение по «Северному потоку - 2»
Тренер по фигурному катанию прокомментировал новую систему оценки прыжков у спортсменов
Эксперт рассказал, от чего зависит восстановление экономики после коронавируса
Глава Архангельской области - о мерах поддержки, объявленных президентом РФ: « Мы должны максимально быстро довести их до каждого человека»
Попова: неизвестно, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу
Попова рассказала об основаниях для ужесточения режима ограничений
Генпрокурор поручил следить за обеспечением выплат медикам во время пандемии