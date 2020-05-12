Суд арестовал организатора сгоревшего в Красногорске хосписа

12 Май 2020 2020-05-12T20:04:29+03:00

Дмитрий Новиков заключен по делу о гибели 11 человек при пожаре [видео]

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Красногорский городской суд арестовал Дмитрия Новикова - владельца хосписа для пожилых людей, при пожаре в котором погибли 11 человек. Мужчину заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Обвиняемый заключен под стражу до 11 июля, то есть на два месяца, до конца следствия», - передает ТАСС ее слова.

Напомним, пожар в частном доме, расположенном в элитном коттеджном поселке «Красногорская усадьба», вспыхнул в ночь на 11 мая . Здание приспособили под прием больных пожилых людей. Родственникам обещали полноценный медицинский уход, прогулки, в здании даже была сауна.

В этот момент пожара в здании находились 37 человек из них 20 человек вышли самостоятельно, пожарные эвакуировали 17 человек. Девять человек в возрасте от 55 до 90 лет умерли на месте. Еще двое скончались спустя сутки в больнице

Как писал сайт kp.ru, в первые часы допроса хозяин хосписа отпирался, но спустя сутки свою вину предприниматель все-таки признал.

ИСТОЧНИК KP.RU