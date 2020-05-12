В Дептрансе Москвы опровергли информацию о продаже масок с наценкой

12 Май 2020 2020-05-12T20:18:38+03:00

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Сообщение BBC о закупке масок и перчаток Московским метрополитеном и Мосгортрансом по заниженной цене и продаже с наценкой не соответствуют действительности. Об этом заявили в Дептрансе.

«Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании BBC договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам», - говорится в заявлении Дептранса, поступившем в редакцию kp.ru.

В ведомстве пояснили, что договоры были заключены еще до пандемии, на данный момент контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки.

По данным представленным Дептрансом, сейчас стоимость самой маски при закупке в Китае составляет 2 юаня (то есть 21 - 23 рубля), без учета расходов на логистику. Маски, которые реализуются в метро, предоставлены городом и их стоимость стандартизирована. Кроме того, проводится постоянный мониторинг цен на данные товары. Так, 11 мая в аптеках и супермаркетах Москвы маски стоили от 32 до 60 рублей, перчатки — от 20 до 43 рублей за пару.

«Сейчас очень сложно купить все, что связано с пандемией - средства защиты, антисептики и оборудование. И оптом и в розницу. Но несмотря на это, мы делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить максимальную безопасность и нашим пассажирам и нашим сотрудникам», - отметили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU