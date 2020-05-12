2020-05-12T21:06:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт рассказал об условие выработки иммунитета к коронавирусу

Специалист отметил, что для иммунной защиты у человека должно быть минимальное количество хронических заболеваний
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эксперт рассказал об условие выработки иммунитета к коронавирусуЭксперт рассказал об условие выработки иммунитета к коронавирусуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Состояние организма оказываете влияние на процесс формирования иммунитета к коронавирусу. Об этом рассказал доктор медицинских наук Антон Ершов и отметил, что в данном случае у человека должно быть минимальное количество хронических заболеваний, а в идеале их вообще не должно быть.

«Такие люди будут иметь больше всего шансов сгенерировать нормальную иммунную защиту», - сказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Ершов также обратил внимание на то, что иммунитет может не выработаться у тех, кто столкнется с малым количеством вируса, а также повторно заразиться могут люди с иммунодефицитом.

Ранее сайт kp.ru сообщал о первом случае повторного заражения коронавирусом в Приднестровье. Первый замминистра здравоохранения Кристина Албул пояснила, что в мировой практике такие случаи отмечались, когда организм человека не выработал иммунитет.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что иммунитет к коронавирусу у переболевшего врабатывается, но пока неизвестно, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу, поэтому ведомство со следующий недели начнет исследование для определения числа имеющих иммунитет к вирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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