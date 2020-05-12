Карлос Сайнс подпишет контракт с «Феррари» в течение двух дней

12 Май 2020 2020-05-12T21:11:32+03:00

Ранее стало известно, что по окончании сезона итальянскую команду покинет Себастьяна Феттеля

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В течение ближайших 48 часов итальянская команда Формулы-1 «Феррари» подпишет контракт с испанским пилотом Карлосом Сайнсом.

Как сообщает издание Motorsport, стороны уже достигли всех договоренностей.

Ранее стало известно, что по окончании текущего сезона итальянский коллектив покинет четырехкратный чемпион мира Себастьяна Феттеля

ИСТОЧНИК KP.RU