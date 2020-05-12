2020-05-12T21:19:34+03:00
В мире

Около 100 детей и подростков в штате Нью-Йорк заболели воспалительным синдромом

Заболевание предположительно связано с коронавирусом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Около 100 детей и подростков в штате Нью-Йорк заболели воспалительным синдромомОколо 100 детей и подростков в штате Нью-Йорк заболели воспалительным синдромомФото: REUTERS
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В штате Нью-Йорк около 100 детей и подростков в штате Нью-Йорк заболели воспалительным синдромом, который может быть связан с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила губернатор штата Эндрю Куомо.

«Изначально мы думали, что этот вирус не действует на детей. Теперь мы имеем дело с проблемой, которая сильно беспокоит нас. У нас около 100 случаев воспалительного заболевания, которое, похоже, было вызвано вирусом COVID-19», - сказала губернатор в ходе бриффинга.

Напомним, последние недели детей массово госпитализируют в Европе. В отделениях интенсивной терапии Великобритании, Франции, Бельгии, Италии отмечен «необъяснимый» приток маленьких пациентов с проявлениями острого воспалительного синдрома. Симптомы, с которыми госпитализируют детей (температура, сыпь, снижение давления, одышка, рвота) напоминают в совокупности редкую синдром Кавасаки, при которой серьезно поражаются кровеносные сосуды и сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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