NASA договорилась о месте на корабле «Союз» за 90,252 млн долларов

12 Май 2020 2020-05-12T21:51:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Американская компания NASA и корпорация «Роскосмос» могут договориться о покупке одного дополнительного места на российском космическом корабле «Союз» для доставки американского астронавта на МКС и обратно за 90,252 млн. Об этом сообщили в NASA и уточнили, что речь идет о полете в октябре этого года

«Для подтверждения приверженности Агентства безопасным операциям на МКС за счет постоянного американского присутствия на борту МКС до того, как станут возможными регулярные коммерческие доставки экипажей, NASA провело переговоры с государственной космической корпорацией Роскосмос о покупке одного дополнительного места на "Союзе", запуск которого готовится этой осенью», - говорится в сообщении американской компании.

Напомним, в сентябре прошлого года NASA решила купить места на кораблях «Союз», несмотря на то что планировался экипаж только из российских космонавтов. 1 мая глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что в ближайшие дни американская компания и «Роскосмос» могут договориться о покупке места после того, как определятся с ценой. Он отметил, что последние девять лет NASA покупала поездки на российских «Союзах», но «цена выросла значительно».

ИСТОЧНИК KP.RU