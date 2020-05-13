13 Май 2020 2020-05-12T22:12:55+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 13 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 13 мая 2020 года возросло до 1232 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 53 пациента столичных больниц с положительным результатом на коронавирус.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксировано уже 121301 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 5392 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 19642 пациентов, за сутки – 1820.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 41,3% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% – от 46 до 65, 10,7% – от 66 до 79 лет, 6,1% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 8,8% – дети и подростки до 18 лет.

Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости соблюдать режим самоизоляции до 31 мая включительно, а также что с 12 мая граждане обязаны в общественном транспорте и на объектах торговли носить два предмета индивидуальной защиты – медицинскую маску и перчатки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль объяснил, почему в Москве смертность от коронавируса намного ниже, чем в других мировых столицах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778559" frameborder="0"></iframe> На всех станциях метро Москвы запустилась продажа масок и перчаток.В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина от 7 мая, использование средств защиты органов дыхания и перчаток теперь обязательно в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте и такси

ИСТОЧНИК KP.RU