2020-05-12T22:07:12+03:00
Общество

ФМБА: в России создан огромный резерв врачей для лечения пациентов с коронавирусом

Скворцова сообщила, что последние два месяца этому вопросу уделяется особое внимание
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ФМБА: в России создан огромный резерв врачей для лечения пациентов с коронавирусомФМБА: в России создан огромный резерв врачей для лечения пациентов с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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В России создан резерв врачей для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова и отметила, что на протяжении последних двух месяцев этому вопросу уделяется особое внимание.

Скворцова пояснила, что для создания такого резерва врачи самых разных специальностей проходят интенсивную подготовку для лечения новой инфекции.

«Мы имеем огромный резерв, резерв врачей разных специальностей, которые получают очень такой короткий, концентрированный курс обучения, в том числе и приемам самоконтроля и собственной гигиены, каким образом себя сберечь от инфицирования, ну и профессиональным вопросам по инфекционным заболеваниям», - рассказала она в интервью телеканалу «Россия-24».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин что лично проследит за выполнением тем, чтобы до 15 мая все медицинские работники получили положенные им апрельские выплаты в связи с теми тяжелыми условиями, в которых им приходится работать в период пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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