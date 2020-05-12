Похудевшая на 23 килограмма девушка раскрыла свой секрет
Жительница Индии Дикша Сингхи, которая изначально весила 105 килограммов, рассказала, как сбросила 23 килограмма за полтора года.
Сингхи рассказала, что для нее было совсем несложно сделать первые шаги на пути к своей цели. Однако позже она столкнулась с препятствием – ее первая попытка провалилась и самое трудное для нее оказалось вернуться к правильному образу жизни. В какой-то момент ее вес встал, и Сингхи потеряла достигнутые результаты.
Однако 25-летнея девушка собралась с силами и смогла осуществить свою цель со второй попытки. В этот момент правильный образ жизни стал ее неотделимой частью.
«Когда тренировки и правильное питание становятся частью тебя, сбиться уже невозможно», - рассказала она в интервью Times of India.
Сейчас девушка тренируется по 5-6 раз в неделю, а также следит за рационом и старается много ходить. При этом она призналась, что иногда позволяет себе поблажки и покупает мороженое. Однако, всегда помнит, что для достижения результата необходима дисциплина и позитивный настрой.
ИСТОЧНИК KP.RU