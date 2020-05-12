2020-05-12T22:18:14+03:00
Общество

Похудевшая на 23 килограмма девушка раскрыла свой секрет

Жительница Индии изначально весила 105 килограммов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Похудевшая на 23 килограмма девушка раскрыла свой секретПохудевшая на 23 килограмма девушка раскрыла свой секретФото: EAST NEWS
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Жительница Индии Дикша Сингхи, которая изначально весила 105 килограммов, рассказала, как сбросила 23 килограмма за полтора года.

Сингхи рассказала, что для нее было совсем несложно сделать первые шаги на пути к своей цели. Однако позже она столкнулась с препятствием – ее первая попытка провалилась и самое трудное для нее оказалось вернуться к правильному образу жизни. В какой-то момент ее вес встал, и Сингхи потеряла достигнутые результаты.

Однако 25-летнея девушка собралась с силами и смогла осуществить свою цель со второй попытки. В этот момент правильный образ жизни стал ее неотделимой частью.

«Когда тренировки и правильное питание становятся частью тебя, сбиться уже невозможно», - рассказала она в интервью Times of India.

Сейчас девушка тренируется по 5-6 раз в неделю, а также следит за рационом и старается много ходить. При этом она призналась, что иногда позволяет себе поблажки и покупает мороженое. Однако, всегда помнит, что для достижения результата необходима дисциплина и позитивный настрой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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