2020-05-12T23:03:57+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 82 тысяч

Всего в разных странах мира медики выявили более 4 млн случаев заражения COVID-19
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 82 тысячВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 82 тысячФото: REUTERS
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Число заболевших коронавирусом за минувшие стуки в мире за сутки выросло более чем на 82 тысяч. Таким образом, по состоянию на вторник, 13 мая, в разных странах мира выявили более 4 млн случаев заражения COVID-19

Согласно данным, представленным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки в мире зарегистрировали 82 591 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также 4 261 летальных исходов.

Таким образом за все время пандемии в мире выявили уже 4 088 848 заболевших COVID-19. Количество жертв новой коронавирусной инфекции составило 283 153.

Лидерство по количеству зараженных коронавирусом продолжают удерживать Соединенные Штаты, где зарегистрировано уже 1 298 287 случаев заражений. На второе место 12 мая вышла Россия, где выявлено 232 243 заражений. Тройку лидеров антирейтинга замыкает Испания, где коронавирусом больны более 227 436 человек. Следом идет Великобритания (223 064), которая опередила Италию (219 814).

ИСТОЧНИК KP.RU

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