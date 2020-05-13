2020-05-12T23:01:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 13 мая 2020 превысило 120 тысяч

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 13 мая 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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Последние десять дней в Москве резко увеличилось число выявляемых случаев коронавирусаПоследние десять дней в Москве резко увеличилось число выявляемых случаев коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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По состоянию на утро 13 мая число заболевших коронавирусом в Москве равняется 121 301 человеку. Это последние данные опубликованные к этому часу на сайте столичной мэрии. За числом заразившихся COVID-2019 следит оперативный штаб по противодействию распространения инфекции.

Последние десять дней в Москве резко увеличилось число выявляемых случаев коронавируса. Ежесуточный прирост колеблется в районе 5-6 тысяч новых заболевших. Власти объясняют это увеличением числа проводимых тестов. При этом в мэрии сообщили, что госпитализированных «ковидных» больных не становится больше. Большинство отправляют лечиться дома с соблюдением строгого карантина.

Статистика общего числа заболевших также учитывает уже выздоровевших пациентов. Их число также серьезно выросло за последнюю неделю. Всего с начала пандемии из-под медицинского наблюдения сняли около 20 тысяч москвичей, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Летальных исходов пациентов с COVID-2019 в Москве на 13 мая зафиксировано 1232.

Напомним, в столице до 31 мая действует режим всеобщей самоизоляции. Однако ограничения постепенно начинают снимать. Например, накануне разрешили работать промышленным предприятиям и стройкам. При этом вводят новые меры безопасности. Например, обязательное ношение маски и перчаток в общественных местах.

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С 12 мая в Москве заработал масочный режим, означающий, что без средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) появляться в помещениях нельзя. Это магазины, банки, предприятия. Штраф - четыре тысячи рублей. Общественного транспорта это тоже касается. За проезд с голыми руками на такси, в метро или на автобусе можно влететь на пять тысяч рублей. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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