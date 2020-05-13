2020-05-12T23:06:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 13 мая 2020 года составило 22,7 тысяч человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 13 мая 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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Область является одним из лидеров в стране по числу проведенных анализовОбласть является одним из лидеров в стране по числу проведенных анализовФото: Алексей БУЛАТОВ
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К утру 13 мая 2020 года в Подмосковье зарегистрировано 22 700 случаев заболевания коронавирусом. Данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Московской области. Оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19 подсчитал, что в регионе провели свыше 245 тысяч тестирований для выявления болезни. Область является одним из лидеров в стране по числу проведенных анализов.

С начала пандемии от коронавируса в Московской области вылечились 1582 пациента. Это около семи процентов от общего числа заболевших в регионе. Скончались 219 человек.

Напомним, до 31 мая в Подмосковье сохраняется режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно лишь в исключительных случаях. Например, в магазин, аптеку, больницу, поехать на работу или погулять с собакой, но не дальше чем в 100 метрах от дома. За нарушение штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, для всех поездок на личном авто или общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Также начал действовать «масочный режим». Без средств защиты запрещено находиться в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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