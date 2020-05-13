2020-05-12T23:23:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 13 мая 2020: Губернатор попросил полицейских не штрафовать нарушителей масочного режима

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 13 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
На территории Красногорска, в выставочном центре «Крокус Экспо» заработал временный госпиталь для больных коронавирусомНа территории Красногорска, в выставочном центре «Крокус Экспо» заработал временный госпиталь для больных коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

За сутки в Подмосковье еще 1063 человека сдали положительные тесты на коронавирус. Всего с начала эпидемии новой инфекцией заразились уже 22,7 тысячи человек.

В списке городских округов с наибольшим числом инфицированных на первое время вновь вернулось Одинцово. Там сразу 151 подтвержденный заболевший за сутки. (И всего уже 1297). В пятерку также входит Королев (1184), Подольск (1120), Красногорск (1120) и Люберцы (1063).

Самая высокая доля зараженных среди жителей - в Звездном городке. Там сейчас 86 подтвержденных пациентов с COVID-2019, но в среднем на каждую тысячу жителей приходится 16 больных.

На территории Красногорска, в выставочном центре «Крокус Экспо» заработал временный госпиталь для больных коронавирусом. Он рассчитан на 1040 человек (в том числе здесь 120 реанимационных коек с аппаратами ИВЛ).

Стоит напомнить, что подобный госпиталь (только на 1,4 тыс. человек) ранее начал работать на территории парка «Патриот».

В Московской области с 12 мая начал действовать масочный режим - без масок и перчаток не пустят в магазин и общественный транспорт. По решению губернатора Андрея Воробьёва первые несколько дней полицейские не будут штрафовать нарушителей (за это полагается 4 тысячи рублей), а ограничатся лишь замечаниями.

Между тем за майские праздники на территории области поймали более 500 человек, ездивших в общественном транспорте и на авто без цифровых пропусков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 13 мая 2020 года составило 19642 человека
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 13 мая 2020 года составило 22,7 тысяч человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 13 мая 2020: Губернатор попросил полицейских не штрафовать нарушителей масочного режима
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 13 мая 2020 года возросло до 1232 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 13 мая 2020 превысило 120 тысяч
Коронавирус в Москве, последние новости на 13 мая 2020: В столице начал действовать масочный режим, а пропуск можно оформить через SMS
В Колумбии за потерю трех катеров уволили 14 военных
США решили до выяснения причин пожара в Петербурге не использовать аппараты ИВЛ «Авента-М»
Небензя: Западные страны отклонили предложение России открыто обсудить доклад ОЗХО по Сирии
В Приморье сообщили, когда может быть принято решение о выходе из карантина
Прибыл восьмой самолет с российскими военными, помогавшими Италии бороться с коронавирусом
Белый дом: Пенс решил пока не приближаться к Трампу
Вирусолог рассказал, когда мир получит действующее лекарство от коронавируса
Число жертв коронавируса в мире превысило 290 тысяч
По прогнозам ученых, в США к августу от коронавируса умрут 147 тысяч человек