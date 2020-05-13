Коронавирус в Московской области, последние новости на 13 мая 2020: Губернатор попросил полицейских не штрафовать нарушителей масочного режима
За сутки в Подмосковье еще 1063 человека сдали положительные тесты на коронавирус. Всего с начала эпидемии новой инфекцией заразились уже 22,7 тысячи человек.
В списке городских округов с наибольшим числом инфицированных на первое время вновь вернулось Одинцово. Там сразу 151 подтвержденный заболевший за сутки. (И всего уже 1297). В пятерку также входит Королев (1184), Подольск (1120), Красногорск (1120) и Люберцы (1063).
Самая высокая доля зараженных среди жителей - в Звездном городке. Там сейчас 86 подтвержденных пациентов с COVID-2019, но в среднем на каждую тысячу жителей приходится 16 больных.
На территории Красногорска, в выставочном центре «Крокус Экспо» заработал временный госпиталь для больных коронавирусом. Он рассчитан на 1040 человек (в том числе здесь 120 реанимационных коек с аппаратами ИВЛ).
Стоит напомнить, что подобный госпиталь (только на 1,4 тыс. человек) ранее начал работать на территории парка «Патриот».
В Московской области с 12 мая начал действовать масочный режим - без масок и перчаток не пустят в магазин и общественный транспорт. По решению губернатора Андрея Воробьёва первые несколько дней полицейские не будут штрафовать нарушителей (за это полагается 4 тысячи рублей), а ограничатся лишь замечаниями.
Между тем за майские праздники на территории области поймали более 500 человек, ездивших в общественном транспорте и на авто без цифровых пропусков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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