Коронавирус в Московской области, последние новости на 13 мая 2020: Губернатор попросил полицейских не штрафовать нарушителей масочного режима

13 Май 2020 2020-05-12T23:23:01+03:00

На территории Красногорска, в выставочном центре «Крокус Экспо» заработал временный госпиталь для больных коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 13 мая 2020

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За сутки в Подмосковье еще 1063 человека сдали положительные тесты на коронавирус. Всего с начала эпидемии новой инфекцией заразились уже 22,7 тысячи человек.

В списке городских округов с наибольшим числом инфицированных на первое время вновь вернулось Одинцово. Там сразу 151 подтвержденный заболевший за сутки. (И всего уже 1297). В пятерку также входит Королев (1184), Подольск (1120), Красногорск (1120) и Люберцы (1063).

Самая высокая доля зараженных среди жителей - в Звездном городке. Там сейчас 86 подтвержденных пациентов с COVID-2019, но в среднем на каждую тысячу жителей приходится 16 больных.

На территории Красногорска, в выставочном центре «Крокус Экспо» заработал временный госпиталь для больных коронавирусом. Он рассчитан на 1040 человек (в том числе здесь 120 реанимационных коек с аппаратами ИВЛ).

Стоит напомнить, что подобный госпиталь (только на 1,4 тыс. человек) ранее начал работать на территории парка «Патриот».

В Московской области с 12 мая начал действовать масочный режим - без масок и перчаток не пустят в магазин и общественный транспорт. По решению губернатора Андрея Воробьёва первые несколько дней полицейские не будут штрафовать нарушителей (за это полагается 4 тысячи рублей), а ограничатся лишь замечаниями.

Между тем за майские праздники на территории области поймали более 500 человек, ездивших в общественном транспорте и на авто без цифровых пропусков.

ИСТОЧНИК KP.RU