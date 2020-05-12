В США ожидают снижения спроса на СПГ в три раза

12 Май 2020 2020-05-12T23:27:05+03:00

В США прогнозируют снижение темпов роста экспорта СПГ из страны более чем в три раза Фото: REUTERS

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В Соединенных Штатах ожидают, что спрос на американский сжиженный природный газ (СПГ) в зарубежных странах упадет более чем в три раза, и темпы роста экспорта СПГ в 2020 году снизятся с прошлогодних 67,9% до 21,1%.

Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отмечается, что экспорт американского СПГ в этом году составит шесть миллиардов кубических футов в сутки (примерно 169,9 миллиона кубометров), а в следующем – 7,3 миллиарда (около 206,7 миллиона кубометров).

«Хотя эти уровни по-прежнему представляют собой рост в годовом исчислении, ожидается, что темпы роста экспорта снизятся с 67,9% в 2019 году до 21,1% в 2020 году и 21,2% в 2021 году», - цитирует доклад министерства ТАСС.

В отчете также сообщается, что добыча природного газа в Штатах тоже снизится. Если в прошлом году американцы добывали около 2,6 миллиарда кубометров «голубого топлива», то в 2020-м, по прогнозам Минэнерго США, она составит примерно 2,54 миллиарда кубов, а в следующем – около 2,6 миллиарда.

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ИСТОЧНИК KP.RU