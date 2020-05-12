Facebook в этом году удалил уже 4,7 миллиона экстремистских публикаций

12 Май 2020 2020-05-12T23:49:30+03:00

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За первые три месяца этого года сотрудники американской компании Facebook удалили в одноименной социальной сети около 4,7 миллиона публикаций экстремистского содержания. Для сравнения: с января по март 2019 года из соцсети было удалено 1,6 миллиона таких постов.

Об этом говорится в сообщении сети. Кроме того, в первом квартале 2020-го в Facebook заблокировали 9,6 миллиона публикаций с ксенофобскими высказываниями (в последнем квартале прошлого года их было не более 5,7 миллиона).

ИСТОЧНИК KP.RU