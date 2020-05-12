В Мосгордуме считают, что Москва готова к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

12 Май 2020 2020-05-13T00:14:01+03:00

По мнению председателя МГД, столица на сегодняшний день соответствует всем необходимым для этого требованиям

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На сегодняшний день Москва соответствует всем требованиям ддля того, чтобы можно было начать первый этап постепенной отмены введенных из-за вспышки коронавируса COVID-19 ограничений, считает председатель Мосгородумы Алексей Шапошников.

«Ситуация динамично меняется каждый день. На сегодняшний день Москва соответствует всем критериям», - сказал он в эфире телеканала «Звезда».

Алексей Шапошников напомнил о трех этапах выхода из карантина: на первом разрешаются пробежки и занятия спортом на улице, прогулки с детьми на свежем воздухе, открываются некоторые магазины. На втором этапе можно гулять семьей, открываются кафе и рестораны (сначала – с ограничением числа посетителей), возобновляется работа образовательных организаций. На третьем этапе откроют парки, скверы и зоны отдыха, снова полноценно заработают магазины и заведения общепита.

При этом председатель МГД уточнил, что люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны поберечься и оставаться дома, пока в городе не снимут все ограничения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что одиннадцать регионов нашей страны уже сейчас могут выйти на первый и второй этапы по ослаблению режима самоизоляции.

Как писал сайт kp.ru, с 12 мая в столице введен масочно-перчаточный режим. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал пять мер, необходимых для нормализации жизни в городе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778559" frameborder="0"></iframe> На всех станциях метро Москвы запустилась продажа масок и перчаток.В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина от 7 мая, использование средств защиты органов дыхания и перчаток теперь обязательно в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте и такси

ИСТОЧНИК KP.RU