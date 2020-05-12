2020-05-13T00:02:59+03:00
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В Госавтоинспекции рассказали, какие документы нужны при поездке в другие регионы

Замначальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, как изменились правила передвижения в пределах страны во время режима самоизоляции
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Замначальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич в эфире Радио "Комсомольская правда"Замначальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич в эфире Радио "Комсомольская правда"Фото: Иван МАКЕЕВ
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В связи с распространением новой коронавирусной инфекции правила передвижения между регионами России изменились. В некоторых субъектах в зависимости от состояния эпидемиологической обстановки вводят и отменяют ограничения, связанные с перемещением людей.

Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, какие документы нужно иметь при себе при поездке в другие регионы в условиях режима самоизоляции.

"В первую очередь, требуется иметь при себе все документы, необходимые в соответствии с правилами дорожного движения - водительское удостоверение, регистрационные документы на транспортное средство, в установленных случаях разрешение на осуществление перевозки пассажиров и багажа (это касается и легкового такси, и крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов), ну и естественно полис ОСАГО", - перечислил Сергей Хранцкевич в беседе с ведущими программы "Россия в движении" Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Он добавил, что Госавтоинспекция также рекомендует перед поездкой ознакомиться с информацией, размещённой на сайтах региональных органов исполнительной власти. Например, в Москве и по области действуют электронные пропуска, но в других регионах они могут не понадобиться. Если есть возможность, стоит пройти тестирование и иметь при себе справку о том, что вы не инфицированы и не являетесь носителем коронавируса.

"Мы со своей стороны рекомендуем водителям иметь при себе и документы, которые подтверждают наличие у вас того или иного имущества - документы на дом, дачу, участок или прописка, и говорят о том, что вы имеете право приехать в этот регион. О том, что у вас там находятся ваши близкие родственники, ваше имущество, которое требует ухода и обслуживания", - подчеркнул замглавы отдела пропаганды.

Госавтоинспекция обращает внимание, что все поездки в условиях пандемии следует осуществлять только в случае крайней необходимости. Если таковой нет, то лучше отложить планы до улучшения эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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