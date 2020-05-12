Закрыл глаза на секунду - проехал 10 метров: почему не стоит отправляться в поездки ночью

12 Май 2020 2020-05-13T00:06:11+03:00

Замначальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич в эфире Радио "Комсомольская правда" объяснил, почему лучше садиться за руль в светлое время суток

Изменить размер текста: A A

Многие россияне считают, что лучше планировать свои поездки так, чтобы большая часть пути приходилась на ночь, ведь в это время суток гораздо меньше машин, а значит и доехать до места назначения можно быстрее. Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич в эфире Радио "Комсомольская правда" объяснил, почему такое мнение ошибочно.

"В ночное время тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий выше. Несмотря на то, что количество транспортных средств на дорогах, действительно, в разы меньше, этот период является наиболее опасным по тяжести последствий ДТП (10,6 против 5,7)", - пояснил Сергей Хранцкевич во время беседы с ведущими программы "Россия в движении" Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Он подчеркнул, что ночью следует обращать особое внимание на усталость. Причем делать это нужно не только водителю, но и его попутчикам, ведь на одну секунду закрыв глаза, можно проехать десять метров, а это очень опасно. Даже небольшой выезд на обочину способен привести к трагедии.

"Лучше отправляться в путь в светлое время суток, когда у вас больше возможностей среагировать на те или иные ситуации", - сказал замначальника отдела пропаганды.

Также необходимо предварительное изучение дорожной обстановки. Всю информацию о маршруте можно найти на официальном сайте Госавтоинспекции - гибдд.ру.

"У нас есть раздел («Показатели состояния безопасности дорожного движения»), где указаны очаги аварийности. Также навигаторы и другие средства электронные сейчас тоже активно подсказывают, обозначают опасные участки", - добавил Сергей Хранцкевич.

По его словам, при подъезде к таким участкам следует снижать скорость, даже если в данный конкретный момент никакого происшествия на них не произошло. Отметьте все аварийно опасные места на маршруте своего следования и будьте предельно внимательны, проезжая их.

ИСТОЧНИК KP.RU