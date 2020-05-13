2020-05-13T01:16:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вооруженных силах подготовили изоляторы для призывников с коронавирусом

Новобранцы будут проходить экспресс-тестирование на COVID-19 на сборных пунктах перед медосмотром
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Дезинфекция в помещении военного комиссариата в преддверии весеннего призыва. Фото: Марина Молдавская/ТАССДезинфекция в помещении военного комиссариата в преддверии весеннего призыва. Фото: Марина Молдавская/ТАСС
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Для призывников, у которых медики на сборных пунктах обнаружат коронавирус, в Вооруженных силах России подготовили специальные изоляторы, где новобранцы будут проходить карантин.

Об этом в интервью официальному печатному органу Минобороны – газете «Красная звезда» рассказал начальник Генерального штаба ВС, генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, «алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции в военных комиссариатах отработан», изоляторы подготовлены на всех сборных пунктах субъектов страны.

Начальник Генштаба уточнил, что каждый новобранец будет проходить экспресс-тестирование на коронавирус, и только если тест покажет отрицательный результат, «молодой человек будет направлен на медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор, переодевание и комплектование воинской команды».

Напомним, как писал сайт kp.ru, весенний призыв в армию начался 1 апреля, но из-за вспышки заболевания COVID-19 и всеобщей самоизоляции военкоматы в России начали работать в обычном режиме только с 12 мая. Отправка призывников в войска начнется с 20 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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