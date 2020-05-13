В Вооруженных силах подготовили изоляторы для призывников с коронавирусом

13 Май 2020 2020-05-13T01:16:12+03:00

Новобранцы будут проходить экспресс-тестирование на COVID-19 на сборных пунктах перед медосмотром

Изменить размер текста: A A

Для призывников, у которых медики на сборных пунктах обнаружат коронавирус, в Вооруженных силах России подготовили специальные изоляторы, где новобранцы будут проходить карантин.

Об этом в интервью официальному печатному органу Минобороны – газете «Красная звезда» рассказал начальник Генерального штаба ВС, генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, «алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции в военных комиссариатах отработан», изоляторы подготовлены на всех сборных пунктах субъектов страны.

Начальник Генштаба уточнил, что каждый новобранец будет проходить экспресс-тестирование на коронавирус, и только если тест покажет отрицательный результат, «молодой человек будет направлен на медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор, переодевание и комплектование воинской команды».

Напомним, как писал сайт kp.ru, весенний призыв в армию начался 1 апреля, но из-за вспышки заболевания COVID-19 и всеобщей самоизоляции военкоматы в России начали работать в обычном режиме только с 12 мая. Отправка призывников в войска начнется с 20 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU