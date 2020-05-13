Twitter разрешит сотрудникам работать на удаленке и после пандемии COVID-19

13 Май 2020 2020-05-13T01:26:43+03:00

Twitter разрешит своим сотрудникам работать из дома и после пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Американская компания Twitter, владеющая одноименной соцсетью, разрешит своим сотрудникам работать в удаленном режиме и после того, как закончится пандемия коронавируса нового типа.

«Если наши сотрудники находятся в той роли и ситуации, которые позволяют им работать из дома, и они хотят продолжать это делать на постоянной основе, мы это реализуем», - говорится в заявлении на сайте соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU