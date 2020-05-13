2020-05-13T01:26:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Twitter разрешит сотрудникам работать на удаленке и после пандемии COVID-19

Офисы компании откроются не раньше сентября
Поделиться:
Twitter разрешит своим сотрудникам работать из дома и после пандемииTwitter разрешит своим сотрудникам работать из дома и после пандемииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американская компания Twitter, владеющая одноименной соцсетью, разрешит своим сотрудникам работать в удаленном режиме и после того, как закончится пандемия коронавируса нового типа.

«Если наши сотрудники находятся в той роли и ситуации, которые позволяют им работать из дома, и они хотят продолжать это делать на постоянной основе, мы это реализуем», - говорится в заявлении на сайте соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Twitter разрешит сотрудникам работать на удаленке и после пандемии COVID-19
В Вооруженных силах подготовили изоляторы для призывников с коронавирусом
Американские сенаторы хотят ввести санкции против Китая из-за коронавируса
В Мосгордуме считают, что Москва готова к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Facebook в этом году удалил уже 4,7 миллиона экстремистских публикаций
В США ожидают снижения спроса на СПГ в три раза
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 82 тысяч
Коронавирус выявлен у 1 709 российских военнослужащих
Похудевшая на 23 килограмма девушка раскрыла свой секрет
Закрыл глаза на секунду - проехал 10 метров: почему не стоит отправляться в поездки ночью
ФМБА: в России создан огромный резерв врачей для лечения пациентов с коронавирусом
Instagram объявил о ряде нововведений в работе с комментариями
В Госавтоинспекции рассказали, как планировать маршрут поездки в условиях самоизоляции
NASA договорилась о месте на корабле «Союз» за 90,252 млн долларов
В Госавтоинспекции рассказали, какие документы нужны при поездке в другие регионы
Около 100 детей и подростков в штате Нью-Йорк заболели воспалительным синдромом
Карлос Сайнс подпишет контракт с «Феррари» в течение двух дней
Эксперт рассказал об условии выработки иммунитета к коронавирусу
В США признали, что Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии