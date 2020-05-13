По прогнозам ученых, в США к августу от коронавируса умрут 147 тысяч человек

13 Май 2020 2020-05-13T02:58:25+03:00

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По подсчетам американских специалистов, число жертв коронавируса COVID-19 в Соединенных Штатах к началу августа составит 147 тысяч. Об этом говорится в отчете Института медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон.

По прогнозам экспертов, проанализировавших смертность в стране от этого нового заболевания, число умерших 4 августа достигнет 147040. В этот день, по их подсчетам, от коронавируса скончаются 108 человек, и это станет самым низким показателем с 22 марта. Сейчас, по данным исследователей Института, общее число смертей из-за COVID-19 в США составляет 84161.

Они отмечают, что смертность в США достигла своего пика 16 апреля, когда умерли 2229 человек, и теперь она снижается. Например, по прогнозам экспертов вуза, число умерших во вторник, 12 мая, может составить 1803.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Штаты занимают первое место в мире по распространению коронавируса. По данным портала Worldometers, на сегодняшний день в стране заразились свыше 1,4 миллиона граждан, скончались более 83,3 тысяч, выздоровели 295,8 тысячи пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU