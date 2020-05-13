Число жертв коронавируса в мире превысило 290 тысяч

13 Май 2020 2020-05-13T03:18:51+03:00

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Число умерших из-за коронавируса COVID-19 во всем мире превысило отметку в 290 тысяч. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе поступающей из разных стран информации, а также сведений федеральных и региональных властей в США.

По данным университета, от последствий коронавирусной инфекции в мире скончались 291334 человека. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составляет более четырех миллионов – 4254302. Полностью излечились и выписались из клиник 1483198 пациентов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по подсчетам американских экспертов, число жертв коронавируса COVID-19 в Соединенных Штатах к началу августа превысит 147 тысяч и на 4 августа составит примерно 147040 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU