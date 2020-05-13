2020-05-13T03:18:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Число жертв коронавируса в мире превысило 290 тысяч

Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число жертв коронавируса в мире составило 291334 человекЧисло жертв коронавируса в мире составило 291334 человекФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса COVID-19 во всем мире превысило отметку в 290 тысяч. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе поступающей из разных стран информации, а также сведений федеральных и региональных властей в США.

По данным университета, от последствий коронавирусной инфекции в мире скончались 291334 человека. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составляет более четырех миллионов – 4254302. Полностью излечились и выписались из клиник 1483198 пациентов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по подсчетам американских экспертов, число жертв коронавируса COVID-19 в Соединенных Штатах к началу августа превысит 147 тысяч и на 4 августа составит примерно 147040 человек.

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Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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