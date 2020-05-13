Белый дом: Пенс решил пока не приближаться к Трампу

13 Май 2020 2020-05-13T04:16:49+03:00

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Вице-президент США Майкл Пенс, в близком окружении которого выявили случай заражения коронавирусом, решил некоторое время избегать личных встреч с президентом страны Дональдом Трампом.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов на брифинге во вторник, 12 мая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. Ее спросили, соблюдает ли Пенс предписания врачей и старается ли вице-президент держаться подальше от главы государства при общении.

«Вице-президент принял решение не приближаться (к Трампу) на протяжении нескольких дней, и я бы просто отметила, что это его личное решение», - сказала представитель вашингтонской администрации.

Когда же ее спросили, почему она не надела защитную маску, Макинэни пояснила, что тогда сотрудникам прессы было бы сложнее ее понимать, и объявила, что за последние пару дней дважды проходила тесты на COVID-19, оба раза результат был отрицательным, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, коронавирус выявили у Кэти Миллер – пресс-секретаря Майка Пенса и жены одного из ключевых советников Трампа Стефана Миллера. После этого Трамп заявил, что он, скорее всего, на некоторое время ограничит личные контакты с Пенсом.

Ранее выяснилось, что COVID-19 обнаружен у одного из военных, служащих в приписанном к Белому дому элитном подразделении.

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ИСТОЧНИК KP.RU