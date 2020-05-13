Прибыл восьмой самолет с российскими военными, помогавшими Италии бороться с коронавирусом
В ночь на среду, 13 мая, на подмосковном аэродроме «Чкаловский» приземлился уже восьмой по счету самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России, который доставил на Родину наших военных специалистов, которые помогали бороться с эпидемией коронавируса COVID-19 в Италии. Об этом сообщила пресс-службы российского министерства обороны.
«На аэродром «Чкаловский» (Московская область) прибыл восьмой самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики», - говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.
Отмечается, что все вернувшиеся домой военные прошли термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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